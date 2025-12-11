快訊

期貨商論壇／金居期 伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理
金居董事長李思賢。記者尹慧中攝影
金居董事長李思賢。記者尹慧中攝影

銅箔廠金居（8358）日前受惠英特爾（Intel）Eagle Stream及超微（AMD）Genoa推出，帶動高階產品RG 312出貨比重。法人預期目前輝達（NVIDIA）、超微、ASIC各大AI陣營皆在升級自身晶片時，若要將板材一同升級，將採用更高階的銅箔，建議可利用金居期伺機操作。

輝達、AWS、Meta等CSP廠商2026年對於銅箔具有強烈升級需求，主要是自M8等級CCL升級至M9成本約提升一至二倍，而HVLP2銅箔升級至HVLP4，估計將對CCL總成本而言約僅提升約10%，相對具成本效益，有助推升獲利。

此外，日、歐、台系銅箔廠商2025~2027年皆有擴產計畫，其中以金居擴產最積極，盧森堡、金居、三井金屬分別擴產30%、50%、35%，然考量新產品生產工序較多，生產速度慢，故雖廠商有擴產，仍難以滿足2026年強勁的HVLP4需求，供不應求狀況持續。預估金居2025、2026年EPS為5.01、13.11元。

技術線型方面，12月以來月均量低於500張，缺乏流動性，但未出現明顯走跌，顯示金居賣壓也不重，估計未來成交量若可增加至10萬張以上，有助金居股價向上，屆時280元的區間上緣有望突破，近期主要觀察量能，作為重拾動能訊號。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

