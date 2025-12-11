台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（11）日指數同步創高後回檔修正，現貨指數跌375點，收28,024點；台指期則跌290點至28,110點，正價差達85.25點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開高走低走勢，早盤在台積電（2330）秒填息帶動下創下歷史新高，但因美國降息利多出盡、美股電子盤轉弱等因素影響，指數開高後隨即拉回，終場大跌290點，以長黑K作收。

技術面來看，指數已摜破5日均線，短線恐維持高檔震盪，並需觀察能否守穩在10日均線上方，以確認多方力道是否仍具續航。

籌碼面部分，三大法人賣超192.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,261口至6,111口，其中外資淨空單增加2,379口至31,008口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,512口至10,102口。

永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.43下降至1.06；VIX指數上升0.66至20.81；外資台指期買權淨金額1.5億元 ; 賣權淨金額0.1億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合永豐、元富期貨表示，聯準會（Fed）一如預期降息1碼，主席鮑爾對經濟成長前景表示樂觀，認為關稅對通膨的影響是暫時的，雖然聯準會釋出降息訊號，但市場早已提前反映，短線反而引發獲利回吐，所幸並未出現高檔爆量下殺，目前短中長期均線維持多頭排列，多方架構未遭到破壞。

展望後市，觀察這波賣壓結構，本質並非基本面轉弱或資金撤退，而是降息已提前反映、財報短線擾動與制度性調整同時發生所造成的技術性震盪，在調整完財務體質後，明年壽險將從賣方轉向買方，在政策方向、資金環境偏寬鬆與科技成長主軸並未動搖的前提下，整體格局仍有利多方延續，只是短線需要時間消化情緒與事件型利空，因此維持中多觀點不變。