12月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌375.98點，收28024.75點。12月電子期收1678.25點，下跌22.3點，正價差6.47點；12月金融期收2307.2點，上漲13.6點，逆價差0.18點。
12月電子期以1678.25點作收，下跌22.3點，成交650口。1月電子期以1677.7點作收，下跌22.75點，成交4口。
電子現貨以1671.78點作收，下跌29.82點；12月電子期貨與現貨相較，正價差6.47點。
12月金融期以2307.2點作收，上漲13.6點，成交502口。1月金融期以2311.4點作收，上漲14.2點，成交10口。
金融現貨以2307.38點作收，上漲12.65點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差0.18點。實際收盤價以期交所公告為準。
