台指期創高後翻黑 終場收28,110點、下跌290點
台指期11日創高後走低，終場收在28,110點，下跌290點，跌幅1.02%，法人指出，市場對台灣科技供應鏈下半年展望的期待仍在升溫，使得逢低買盤積極承接。若美股未出現系統性利空，台股這種強於全球股市的結構仍有機會延續。
另外，台積電（2330）期收1,480元，下跌25元，電子期下跌1.31%，中型100期貨下跌0.27%。
聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），帶動美股四大指數10日表現亮，其中標普500指數收盤上漲46.17點，收6,886.68點；道瓊工業指數上漲497.46點，收48,057.75點；那斯達克綜合指數上漲77.67點，收23,654.16點。
就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，市場觀望11日凌晨聯準會會議結論，成交金額萎縮，價格則是突破9日帶量黑K棒高點，短多沿著5日均線盤堅，震盪偏多走勢不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言