聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

台指期11日早盤開高，早盤以28,600點開出，上漲200點，盤中8點55分左右約漲150點，法人表示，周三台股收紅K棒，目前的指標呈現極為健康的多頭排列。日KD及RSI同步向上交叉發散，這意味著短線動能非常充沛，後續樂觀看待。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，市場觀望11日凌晨聯準會會議結論，成交金額萎縮，價格則是突破9日帶量黑K棒高點，短多沿著5日均線盤堅，震盪偏多走勢不變。

11月初台股歷史高點28,554點壓力在即，且日KD指標已經來到高檔超買區，短線累積不小漲幅的台股震盪難免，下檔10日線沒有失守前，多頭格局可望延續。

台積電（2330）昨日公布11月營收 3436.14億元，單月及累計數字均為同期最佳，台積電董事長魏哲家指出，第４季營運將持續受惠強勁的先進製程需求，AI市場近期發展情勢仍非常正向，由於客戶展望維持強勁，營運將逐年創高。今日有望上演除息秀，預估指數震盪盤堅，年底前再戰歷史新高。