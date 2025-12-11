快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期11日早盤開高，早盤以28,600點開出，上漲200點，盤中8點55分左右約漲150點，法人表示，周三台股收紅K棒，目前的指標呈現極為健康的多頭排列。中央社
台指期11日早盤開高，早盤以28,600點開出，上漲200點，盤中8點55分左右約漲150點，法人表示，周三台股收紅K棒，目前的指標呈現極為健康的多頭排列。中央社

台指期11日早盤開高，早盤以28,600點開出，上漲200點，盤中8點55分左右約漲150點，法人表示，周三台股收紅K棒，目前的指標呈現極為健康的多頭排列。日KD及RSI同步向上交叉發散，這意味著短線動能非常充沛，後續樂觀看待。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，市場觀望11日凌晨聯準會會議結論，成交金額萎縮，價格則是突破9日帶量黑K棒高點，短多沿著5日均線盤堅，震盪偏多走勢不變。

11月初台股歷史高點28,554點壓力在即，且日KD指標已經來到高檔超買區，短線累積不小漲幅的台股震盪難免，下檔10日線沒有失守前，多頭格局可望延續。

台積電（2330）昨日公布11月營收 3436.14億元，單月及累計數字均為同期最佳，台積電董事長魏哲家指出，第４季營運將持續受惠強勁的先進製程需求，AI市場近期發展情勢仍非常正向，由於客戶展望維持強勁，營運將逐年創高。今日有望上演除息秀，預估指數震盪盤堅，年底前再戰歷史新高。

台股 台積電 市場 台指期 降息

延伸閱讀

台積電11月營收同期最佳 本季業績有望突破兆元大關

FOMC決議、甲骨文財報公布前 台指期夜盤先壓回

「沒台灣無法走到今天」 AWS高層喊魏哲家兄弟：對台積產能需求極強

魏哲家罕見喊「不夠」 台積電（2330）AI需求強勁…引爆股板論戰

相關新聞

聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

台指期11日早盤開高，早盤以28,600點開出，上漲200點，盤中8點55分左右約漲150點，法人表示，周三台股收紅K棒...

期貨商論壇／保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

聯準會（Fed）於9-10日召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場對降息1碼信心強烈，在即將宣布降息前夕，美國公布...

國巨、雙鴻 押中長天期

時序進入年終，市場看好台股行情，買盤也聚焦基本面，其中，國巨*（2327）、雙鴻（3324）等供應鏈，在漲價、需求強勁帶...

旺宏、華星光 四檔蓄電

Google TPU伺服器供應鏈近期成為市場買盤追捧標的，市場相當看好Google TPU未來發展性，未來可能供應鏈的旺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。