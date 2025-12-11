期貨商論壇／保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月上旬取得治療胃食道逆流DLS學名藥藥證的新進競爭者，影響下游通路備貨策略，使市場觀望氣氛轉濃所致。

保瑞宣布子公司保盛原始開發並授權的產品-美適亞，已由中國生技大廠長春高新技術產業集團旗下控股子公司-長春金賽藥業取得中國大陸、香港、澳門及新加坡的獨家經銷權與上市許可持有人資格。該產品近日正式納入中國醫保目錄，市場滲透率可望加速放大。

小型保瑞期貨盤勢主控權由空方奪回，帶動盤勢轉為下行趨勢，所有均線轉為空頭排列。當前受制於月線壓力，上攻力道不足，反應市場賣壓仍相當沉重。

雖然保瑞的授權產品美適亞已成功納入大陸醫保目錄，但臨DLS學名藥的新進競爭者的挑戰，市場觀望氣氛濃烈，建議短期仍先以保守局勢看待後市表現。（國票期貨提供）

