期交所赴阿布達比引資

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所副總楊朝舜（右二）率隊參加ADFW，與主辦單位阿布達比全球市場總監Mohammed Saif Al Neyadi（右一）交流及合影。期交所／提供
期交所副總楊朝舜（右二）率隊參加ADFW，與主辦單位阿布達比全球市場總監Mohammed Saif Al Neyadi（右一）交流及合影。期交所／提供

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu Dhabi Finance Week, ADFW），並前往杜拜會晤外資。

本次期交所由副總楊朝舜率隊與會，除展現我國期貨市場持續致力國際化，亦藉由與中東地區主要金融機構、投資人及交易業者面對面交流，進一步增加其對我國市場之認識與參與意願。

阿布達比金融周為中東及北非區年度最大金融盛會，由阿布達比全球市場（Abu Dhabi Global Market, ADGM）主辦，涵蓋經濟論壇、資產管理、永續金融、金融科技等主題，吸引全球各大金融機構高層及政策制定者、監理機構、投資銀行、機構投資人、資產管理者、避險與主權基金、創投與金融業者齊聚一堂。

隨著中東資金於全球金融市場影響力與日俱增，期交所藉由參與ADFW，掌握區域金融最新脈動並瞭解當地機構投資人交易與避險需求，強化臺灣市場在國際資產配置中之吸引力。

本次金融周期間，期交所並會晤阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority, ADIA）代表。ADIA係全球規模前列的主權基金，廣泛參與全球資本市場交易，投資涵蓋股票、債券、基礎建設、私募股權及衍生性商品等多元資產。期交所就臺灣期貨市場商品與制度特色等與其交流，提升臺灣期貨市場於中東地區外資能見度。

此外，期交所亦前往杜拜拜訪量化交易商、資產管理業者及區域性券商等，會中除向客戶說明最新制度優化與商品發展方向，亦聽取其在臺交易經驗與後續需求，協助落實跨境交易便利化，深化與中東地區新進外資之合作關係。

資本市場 投資銀行 臺灣期貨交易所

