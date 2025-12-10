快訊

全民權證／聯發科 兩檔聚焦

經濟日報／ 記者周克威整理

聯發科（2454）今年營收將創歷史新高，未來受惠手機晶片與ASIC雙引擎帶動，法人看好明年營收將飛越200億美元大關，為台股IC設計業第一家。

聯發科第4季營收財測為1,421億元至1,501億之間，約季成長0~6%、年成長3~9%，毛利率區間為46%上下1.5個百分點，在法說會中，重申目前ASIC產品未有任何遞延，且已經TAPE OUT，更提到明年貢獻十億美元營收展望未變，也會集中在明年下半年認列，在長期展望方面，聯發科認為未來AI ASIC TAM高達500億美元，聯發科目標占約10~15%市場，市場看好明年業績持續成長。

權證券商建議，建議利用價內外10%以內、可操作天期四個月以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

