全民權證／神達 選逾五個月

神達（3706）伺服器相關業務需求穩健，神雲科技營收占比達89%，伺服器相關業務是神達長期的主要成長動能，受惠於資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動下，長期整體伺服器需求上升趨勢不變，將有助推動公司未來營運成長動能，網通機櫃及液冷機櫃出貨量預期將持續提升。

神達旗下AI伺服器、機櫃與叢集產品線均已完成布局，並同步擴大北美與亞太雙集群產能；針對網通機櫃擴充的竹南廠，以及將有液冷機櫃貢獻的越南廠皆將逐步投入量產；美國新廠預計於2026年第2、3季陸續貢獻產能。

權證券商建議，利用價內外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

