快訊

獨／歌手邱軍酒駕釀死控媒體公審不想國民審判 法官駁回：新聞自由

人工生殖法草案 女女同婚適用 單身女性也納入 確定脫鉤代孕

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／華城 挑價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

華城（1519）11月營收19.75億元，年成長17.21%，月減11.48%；累計前11月營收達205.34億元，年成長23%。

展望後市，法人指出，超大規模資料中心提供雲端運算服務、儲存和其他IT基礎設施服務，包含了至少5,000台伺服器。單一超大規模資料中心的耗電達150MW，分別在北美、歐洲、亞洲快速發展，而華城持續保有出口美國的優勢，看好AI用電需求大增，所帶動在發電端、用電側的電力產業革新，其中，華城以SMR或者燃氣發電機組發電，仍需要透過中壓變壓器進行電力轉換，後市營運持續看好。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華城 權證

延伸閱讀

凱基2026投資展望 台股上看33,000點

凱基證券首家引進國際級財管服務 全面提升專業深度

「AI未泡沫化」 滙豐看好港股明年底升22%、恒指達31000點

台燿、定穎 四檔有戲

相關新聞

期貨商論壇／保瑞期 保守操作

保瑞（6472）11月營收年減10.8%，前11月營收年增4.8%，主要受感恩假期影響，北美市場工作天數減少，加上11月...

期交所赴阿布達比引資

為呼應金管會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所於12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu ...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

聯準會（Fed）於9-10日召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場對降息1碼信心強烈，在即將宣布降息前夕，美國公布...

國巨、雙鴻 押中長天期

時序進入年終，市場看好台股行情，買盤也聚焦基本面，其中，國巨*（2327）、雙鴻（3324）等供應鏈，在漲價、需求強勁帶...

旺宏、華星光 四檔蓄電

Google TPU伺服器供應鏈近期成為市場買盤追捧標的，市場相當看好Google TPU未來發展性，未來可能供應鏈的旺...

全民權證／神達 選逾五個月

神達（3706）伺服器相關業務需求穩健，神雲科技營收占比達89%，伺服器相關業務是神達長期的主要成長動能，受惠於資料中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。