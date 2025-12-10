聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／華城 挑價內外15%
華城（1519）11月營收19.75億元，年成長17.21%，月減11.48%；累計前11月營收達205.34億元，年成長23%。
展望後市，法人指出，超大規模資料中心提供雲端運算服務、儲存和其他IT基礎設施服務，包含了至少5,000台伺服器。單一超大規模資料中心的耗電達150MW，分別在北美、歐洲、亞洲快速發展，而華城持續保有出口美國的優勢，看好AI用電需求大增，所帶動在發電端、用電側的電力產業革新，其中，華城以SMR或者燃氣發電機組發電，仍需要透過中壓變壓器進行電力轉換，後市營運持續看好。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的認購權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言