國巨、雙鴻 押中長天期

時序進入年終，市場看好台股行情，買盤也聚焦基本面，其中，國巨*（2327）、雙鴻（3324）等供應鏈，在漲價、需求強勁帶動下，法人看好後市營運，權證券商也建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

國巨*今年在二度調漲鉭質電容售價後，全球第二大的聚合物鉭質電容廠商Panasonic也對客戶提出漲價15~30%，目前國巨已規劃明年將持續擴產鉭質電容下，將有利營運表現。

此外，受到國際銀價近半年來已經上漲50%，先前包含兩岸被動元件廠都相繼宣布針對含銀漿材料產品漲價10~20%不等，而根據法人機構對供應鏈訪查，確實已有多家廠商正在研擬成本轉嫁方案，若以多數廠商都會將含銀材料進行價格轉嫁進行假設，以國巨進行試算，電阻、電感合計占其營收約三成假設全部都漲價15%，這些產品銀漿材料成本占比約30%左右，因此2026年營收將會上修約4%，毛利率預估由36.7%上修至37.3%，每股純益（EPS）將由13.5元上修到14.5元。

雙鴻第3季產品組合為server 60%、PC 27%、VGA 11%，毛利率達29.8%，季年雙增，提升是因水冷占比提升，產品組合轉佳，業外有1.2億元挹注，EPS達10.66元，優於市場預期。

展望第4季營運，目前GB300相關水冷零組件已在9月開始出貨，第4季持續放量，且預期server營收占比將達70%，因此，市場上修全季營收至75億元，季增25.4%、年增81.1%，營運達全年高峰。