旺宏、華星光 四檔蓄電

Google TPU伺服器供應鏈近期成為市場買盤追捧標的，市場相當看好Google TPU未來發展性，未來可能供應鏈的旺宏（2337）、華星光（4979）近期交投熱絡，相關認購權證交易也相當熱門。

旺宏董事長吳敏求曾提到，Google打造的AI系統「一定會用到旺宏的記憶體」，凸顯公司雖不在AI運算晶片最前線，卻已穩居國際雲端與資料中心供應鏈一員，受惠於Google TPU等AI平台擴產。先前市場關注旺宏切入Switch 2遊戲機與耐能（Kneron）終端AI晶片等應用版圖，有助擴大在工控、車用與消費電子的嵌入式記憶體出貨，成為支撐中長線評價的重要想像空間。

旺宏11月合併營收24.4億元，較去年同期成長逾兩成；累計前11月營收約262億元、年增約一成。法人解讀，在NOR Flash、eMMC等主力產品出貨回升與價格走揚帶動下，營收動能延續，顯示記憶體景氣已從谷底復甦。旺宏第3季營收82.1億元，季增20.81%、年增5.93%。第3季毛利率受匯率、產品組合較差影響降至13.54%，每股虧損0.46元。

光通訊廠華星光11月合併營收4.15億元，月增30.3%創單月新高，年增13.1%。累計前11月合併營收39.64億元，為同期最佳，年增27.9％。市場傳出華星光將打入Google TPU伺服器供應鏈，伴隨新廠產能開出，800G相關產品出貨動能衝高，推升華星光今年獲利有望翻倍成長，拉貨動能一路旺到明年。

權證發行商建議，可挑選旺宏與華星光價內外10%以內、有效天期150天以上商品操作。