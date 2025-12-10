期交所赴阿布達比及杜拜引資 持續推進亞洲資產管理中心目標

為呼應金融監督管理委員會推動我國成為亞洲資產管理中心的政策目標，臺灣期貨交易所2025年12月赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比金融周（Abu Dhabi Finance Week, ADFW）並前往杜拜會晤外資。這次期交所由副總楊朝舜率隊與會，除展現我國期貨市場持續致力國際化，亦藉由與中東地區主要金融機構、投資人及交易業者面對面交流，進一步增加其對我國市場之認識與參與意願。

阿布達比金融周為中東及北非區年度最大金融盛會，由阿布達比全球市場（Abu Dhabi Global Market, ADGM）主辦，涵蓋經濟論壇、資產管理、永續金融、金融科技等主題，吸引全球各大金融機構高層及政策制定者、監理機構、投資銀行、機構投資人、資產管理者、避險與主權基金、創投與金融業者齊聚一堂。隨著中東資金於全球金融市場影響力與日俱增，期交所藉由參與ADFW，掌握區域金融最新脈動並了解當地機構投資人交易與避險需求，強化台灣市場在國際資產配置中之吸引力。

這次金融周期間，期交所會晤阿布達比投資局（Abu Dhabi Investment Authority, ADIA）代表。ADIA係全球規模前列的主權基金，廣泛參與全球資本市場交易，投資涵蓋股票、債券、基礎建設、私募股權及衍生性商品等多元資產。期交所就臺灣期貨市場商品與制度特色等與其交流，提升臺灣期貨市場於中東地區外資能見度。此外，期交所亦前往杜拜拜訪量化交易商、資產管理業者及區域性券商等。會中除向客戶說明最新制度優化與商品發展方向，亦聽取其在臺交易經驗與後續需求，協助落實跨境交易便利化，深化與中東地區新進外資合作關係。

期交所近年積極推動新商品與新制度，外資占比穩定成長，未來將持續拓展國際業務版圖，強化與中東及全球主要金融市場連結，擴大市場規模，為協助台灣邁向亞洲資產管理中心貢獻心力。