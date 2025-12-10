快訊

12月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北10日電

台北股市今天上漲218.13點，收28400.73點。12月電子期收1699.55點，上漲13.75點，逆價差2.05點；12月金融期收2293.6點，下跌7.4點，逆價差1.13點。

12月電子期以1699.55點作收，上漲13.75點，成交391口。1月電子期以1694點作收，上漲7點，成交3口。

電子現貨以1701.6點作收，上漲19.58點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差2.05點。

12月金融期以2293.6點作收，下跌7.4點，成交313口。1月金融期以2301點作收，下跌3.4點，成交1口。

金融現貨以2294.73點作收，下跌12.71點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.13點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

