12月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲218.13點，收28400.73點。12月電子期收1699.55點，上漲13.75點，逆價差2.05點；12月金融期收2293.6點，下跌7.4點，逆價差1.13點。
12月電子期以1699.55點作收，上漲13.75點，成交391口。1月電子期以1694點作收，上漲7點，成交3口。
電子現貨以1701.6點作收，上漲19.58點；12月電子期貨與現貨相較，逆價差2.05點。
12月金融期以2293.6點作收，下跌7.4點，成交313口。1月金融期以2301點作收，下跌3.4點，成交1口。
金融現貨以2294.73點作收，下跌12.71點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.13點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言