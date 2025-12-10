市場靜待聯準會貨幣政策動向 台指期夜盤翻紅

快訊

中央社／ 台北10日電

美國聯邦準備理事會（Fed）正在舉行貨幣政策會議，市場靜待結果出爐，美股主要指數多收低，台股恐受觀望氣氛影響；台積電ADR收盤漲0.51%，輝達跌0.33%，台指期夜盤漲72點。

道瓊工業指數下挫179.03點或0.38%，收47560.29點，標普500指數下跌6.00點或0.09%，收6840.51點；那斯達克指數上揚30.59點或0.13%，收23576.49點，費城半導體指數跌2.70或0.04%，收7372.51點。

台股9日開高震盪走低，終場下跌121.18點，收在28182.60點，跌幅0.43%。

台泥旗下位於高雄市小港的子公司三元能源科技電池廠今年7月14日發生火災事故；中鼎工程總管理處執行長李定壯9日在重大訊息記者會表示，身為台灣三元能源高雄鋰電池廠新建案提供專案管理、設計、採購及建造管理服務；子公司益鼎承攬三元能源機電系統工程，但三元針對驗收合格，並移交三元自行使用及維護逾1年的工廠發生火災，竟對中鼎、益鼎提告求償新台幣46億2577萬5000元，實在無法接受。

面板廠群創光電子公司CarUX在1日宣布完成收購Pioneer，Pioneer成為CarUX一員，加速全球智慧座艙業務推動。群創董事長洪進揚9日表示，除出任Pioneer會長，人事將暫不調整，CarUX原定今年在美上市目標也勢必延後。兩家公司合併後營收將上看千億元，盼營收能雙位數成長。

受到人工智慧（AI）伺服器產品組合改變影響，代工廠英業達9日公布11月合併營收約521.56億元，月減4.8%，年減14.3%，為近9個月低點；今年前11月營收約6268.19億元，年增9.2%。

