與期貨共創Future／陳彥良：善用知識 突破困境

臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，國內證券市場動輒擁有上千萬開戶、逾600萬經常交易戶，期貨市場每月的活躍交易人數約十多萬人，今年預估年成交量可達至3.7億口；從全年表現來看，2025年仍可望成為期貨商豐收的一年。

經濟日報、期交所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於昨（9）日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創 Future」校園講座暨徵才活動。

金管會副主任委員陳彥良則表示，當代青年學子面臨「三大困境」，包括低薪、高房價，以及對未來前途的茫然不安。他強調「知識就是力量」，而金融業在資本市場與人才培育中扮演關鍵角色，不僅建立在信任之上，更肩負著創造國家與青年未來的使命。

兆豐期貨總經理黃世奎、康和期貨總經理王文浩皆以《期貨人經驗傳承分享》為題，分享個人職涯與經驗。王文浩表示，期貨工作性質具國際化，需要與海外的複委託企業及各國金融從業人員打交道，能累積豐富經驗並了解外國企業活動。

黃世奎補充，期貨「以小博大」的觀念，指的是財務槓桿，而非風險與報酬的關係。要賺取高報酬，必須先準備承受相應的風險。因此他鼓勵有理想、抱負與熱情的人加入期貨市場，並邀請同學加入期貨行業。

隨著期貨市場規模快速擴增，科技化的應用成為創新式交易致勝的顯學，綜合金管會證期局副局長黃厚銘、期貨公會常務理事糜以雍、中國文化大學財務金融系教授婁天威看法，AI已成為當前熱門議題，特別是在金融交易市場中，透過大數據分析、程式化交易及AI人工智慧交易，有助避免人為情緒性影響，提升操作效率。

不過，生成式AI模型的獨特之處在於能夠自行生成內容，而非僅是預設的輸出。因而當金融機構採用生成式AI，若發生問題，責任歸屬將成為難題。因此，必須思考如何有效管理與規範，以應對其不可預測性帶來的風險。