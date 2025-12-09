與期貨共創Future／產官學暢談資本市場、期貨業總座傳承經驗

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
文化大學期貨講座，出席貴賓金管會副主委陳彥良，以資本市場未來展望及人才培育為題進行專題演講。記者邱德祥／攝影
文化大學期貨講座，出席貴賓金管會副主委陳彥良，以資本市場未來展望及人才培育為題進行專題演講。記者邱德祥／攝影

由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於9日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創 Future」校園講座暨徵才活動。邀請參加座談會的產官學專家舉行專題演講，暢談資本市場未來展望及人才培育。

期交所董事長吳自心表示，期貨市場相較證券市場更具財務工程複雜度，操作門檻亦較高，形成相對小眾的交易族群。事實上，國內證券市場動輒擁有上千萬開戶、逾600萬經常交易戶，但期貨市場每月的活躍交易人數僅約十多萬人；然而這十多萬名交易者，已連續六年撐起逾3億口的年成交量，今年預估可達至3.7億口。

另外，受到感恩節後外資提前進入假期影響，近期期貨交易量略見回落，未如10月、11月的高檔水準。11月日均量突破200萬口、10月亦逾190萬口，均屬高檔數據。吳自心表示，雖然量能季節性縮減，但從全年表現來看，2025年仍可望成為期貨商豐收的一年。

金管會副主任委員陳彥良則表示，當代青年學子面臨「三大」困境：低薪、高房價，以及對未來前途的茫然不安。他強調「知識就是力量」，把金融被比喻為「經濟的血脈」，而金融業在資本市場與人才培育中扮演關鍵角色，不僅建立在信任之上，更肩負著創造國家與青年未來的使命。

兆豐期貨總經理黃世奎、康和期貨總經理王文浩皆以《期貨人經驗傳承分享》為題，分享個人職涯與經驗。王文浩表示，期貨的工作性質具國際化，需要與海外的複委託企業及各國金融從業人員打交道，不僅能累積豐富經驗並了解外國企業活動，對於想成為國際企業人才者是很好的機會，同時也可以接觸全球眾多金融從業人員。

黃世奎補充，期貨「以小博大」的觀念，指的是財務槓桿，而非風險與報酬的關係。要賺取高報酬，必須先準備承受相應的風險。因此他鼓勵有理想、抱負與熱情的人加入期貨市場，並邀請同學加入期貨行業。

隨著期貨市場規模快速擴增，科技化的應用成為創新式交易致勝的顯學，綜合金管會證期局副局長黃厚銘、期貨公會常務理事糜以雍、中國文化大學財務金融系教授婁天威表示，AI已成為當前熱門議題，特別是在金融交易市場中，人工智慧的應用日益頻繁，包括透過大數據分析、程式化交易及AI人工智慧交易，有助於避免人為情緒性影響，提升操作效率，為最新的科技化應用趨勢。

不過，生成式AI模型的獨特之處在於能夠自行生成內容，而非僅是預設的輸出。事實上，當金融機構採用生成式AI時，若發生問題，責任歸屬將成為一大難題。因此，未來AI系統不可能完全封閉，必須思考如何有效管理與規範，以應對不可預測性所帶來的風險。

文化大學期貨講座外，各期貨商擺攤吸費人才。記者邱德祥／攝影
文化大學期貨講座外，各期貨商擺攤吸費人才。記者邱德祥／攝影
文化大學期貨講座，出席貴賓右起經濟日報副社長費家琪、文化大學財務金融學系主任田寒光、兆豐期貨總經理黃世奎、中國文化大學副校長盧文民、金管會副主委陳彥良、期交所董事長吳自心、期貨公會常務理事糜以雍、康和期貨總經理王文浩。記者邱德祥／攝影
文化大學期貨講座，出席貴賓右起經濟日報副社長費家琪、文化大學財務金融學系主任田寒光、兆豐期貨總經理黃世奎、中國文化大學副校長盧文民、金管會副主委陳彥良、期交所董事長吳自心、期貨公會常務理事糜以雍、康和期貨總經理王文浩。記者邱德祥／攝影

台灣期貨交易所 資本市場 AI

