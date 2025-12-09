靜待OpenAI新模型 美股期貨、台指期夜盤以靜制動
台指期夜盤9日開盤後，在美股電子盤回穩、陸續由黑翻紅中，以28,215點、下跌2點開出，一路震盪走高，最高來到28,248點、上漲31點，但在市場觀望OpenAI稍晚是否公布GPT-5.2來因應激烈市場競爭下，美股電子盤多維持小紅走勢，接近晚間8點30分時，台指期夜盤在約平盤附近遊走。
9日美股電子盤的焦點，主要在於市場觀望OpenAI在面對谷歌等強力競爭中，其首席執行官上周宣布進入紅色警報狀態，並計劃原定12月下旬才將發布的新模型GPT-5.2來因應中，市場推測最早將於9日發布，而網路上傳出GPT-5.2各方面性能將勝過競爭對手；另外，也由於聯準會將在11日凌晨3點左右公布最新利率決議，在公布前，多空都難互越雷池中，包括道瓊、那斯達克、標普等電子股電子盤維持小漲格局。
台指期夜盤上半場也在平盤附近遊走。其中，台積電（2330）在夜盤交易8點30分時，在1,490元、下跌5元附近遊走；電子期平盤；半導體期下跌近0.1%；中型100期貨指數上漲近0.1%。
台股9日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌121點，收28,182點，其中外資現貨賣超58.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,964口至31,427口；投信賣超6.4億元，自營商買超21.2億元，三大法人合計賣超44億元。
市場專家建議，就技術面來說，9日台股價跌量增，短線指數反彈數日來到高檔套牢區，將進入震盪，但均線呈多頭排列，另外成交量若能回到5日與20日均量之上，有利指數整理後續攻前高。
