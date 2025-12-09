全民權證／威盛 二檔強強滾

台股再度站上28,000點，時序進入最後一個月，在法人年底作帳拚搏績效之際，上市櫃公司11月營收還創下歷史新高者，提供衝刺題材，也成為台股指數仰攻28,554點高點的亮點，相關個股權證可伺機布局。

2025-12-09 23:59