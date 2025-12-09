快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

全民權證／威盛 二檔強強滾

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（9）日下跌百餘點，其中威盛（2388）因受惠中國合作夥伴兆芯集成即將上市，加上新處理器面世，激勵股價開高收高、強鎖漲停。

隨美中科技戰方興未艾，中國相關CPU大廠資本化進程加速，除摩爾線程日前上市暴漲外，兆芯集成也即將上市，加上該公司已成功量產第六代多系列通用處理器，市場關注度高漲，激勵台廠威盛也水漲船高。

事實上，兆芯集成長期與台廠威盛合作，威盛並持有7.8%兆芯集成股權，因此受到買盤追捧。

權證發行商建議，看好威盛後市表現的投資人，可挑選價內外20%（含）內、距離到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供、記者魏興中整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

