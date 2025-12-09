全民權證／奇鋐 挑價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

奇鋐（3017）在全球AI伺服器爆發性成長的驅動下，股價表現強勁。

奇鋐的股價在過去一年呈現爆發式上漲，屢次刷新歷史紀錄。法人分析主要歸因於三點：一、隨著輝達GB200等新一代高功耗AI晶片平台問世，傳統氣冷已難以應付散熱需求，加速了液冷滲透率的提升。

二、奇鋐不僅提供水冷板、快速接頭等液冷零組件，還整合了機箱與完整的散熱系統解決方案。三、受惠於產品組合轉向高附加價值的AI伺服器應用，奇鋐營收以及獲利能力均呈現持續成長。

權證發行商建議，看好奇鋐股價後市的投資人，可選入價內外10％內、到期日100天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供、記者黃彥宏整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

