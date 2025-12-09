全民權證／聚陽 瞄準逾120天
聚陽（1477）11月起出貨2026年春夏款，因客戶調高終端售價，關稅負擔可望減緩。法人看好明年的世足賽，運動類訂單成長幅度可望優於休閒類，有助聚陽優化產品組合，並提升獲利能力。
法人分析，由於東南亞各國關稅逐漸底定，聚陽生產排程趨於穩定，並維持生產效率，有利第4季毛利率上揚。另外印尼廠二期第一間、第二間廠房，分別在第1季及第2季投產，預計明年仍將持續擴充產能，並專注在印尼及孟加拉廠。另外明年世足賽，將帶動美系品牌的出貨，以及聚陽獲利能力改善。
看好聚陽後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期120天以上的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供、記者何佩儒整理）
