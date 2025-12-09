伺服器滑軌龍頭大廠川湖（2059），由於受惠AI需求暢旺，11月營收16.59億元，不但月年雙增，更創下單月歷史新高紀錄，已連四個月不斷創高走揚；累計前11個月營收157.78億元，創同期新高，年增75.1%。

法人指出，展望2026年，由於AI市場持續成長，不論是GB系列伺服器，或是ASIC相關應用，預期仍將是市場主流。川湖受惠AI趨勢持續正向發展，因而明年營運仍將繼續成長，公司方面也對明年展望正向樂觀。

外資摩根士丹利（大摩）證券對川湖2026 年的展望保持正面態度，並有信心在快速成長的AI 與一般伺服器市場中維持技術領先地位，這種領先優勢有可能延續至 2028 年，並認為川湖是 AI 部署的強力指標。

大摩預估，川湖今年每股稅後純益（EPS），將由去年的64.59元成長至93.17元，年增幅44%；預估2026年將上看134.07元，較今年實績再成長44%。以2026年EPS、適用35倍本益比，目標價上看4,750元，股價潛在漲幅35%。

川湖11月在法人賣壓出籠下，股價回檔修正，目前已處於相對低檔。

隨包括KD、MACD等技術指標低檔向上翻揚，預示後續股價將有一波反彈行情可期，中線上漲滿足點有機會來到4,200元左右水準。

權證發行商建議，看好川湖等「營收創高股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。