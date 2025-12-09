台燿、定穎 四檔有戲

台燿（6274）、定穎投控（3715）雙雙受惠高階產品出貨持續暢旺，11月營收創下新高，法人預估這兩檔第4季營收有望創高，並持續看好明年毛利率及獲利表現，相關權證也備受矚目。

法人分析，台燿來自800G交換器及AI伺服器ODM廠訂單需求暢旺，稼動率維持滿載，訂單並延續第3季以來的強勁表現，配合泰國廠生產逐步提升，預期未來營運持續向上，第4季營收創高可期。

台燿泰國廠產能在7月已逐步開出，第4季產能可望滿載，以因應市場高階產品需求及地緣政治風險，預期二期新增產能將在明年第2季投入量產，且產品生產將導入M8等級，屆時將進一步帶動泰國廠區規模效益。整體來看，因新增產能加入生產行列，配合產品平均單價（ASP）提升，有助台燿明年毛利率及獲利表現。

定穎投控同樣受惠泰國廠新產能加入，由於以高階產品為主，規劃生產高階汽車板、伺服器板、交換器板，現階段以量產高階汽車板為主，同時試產GPU主板，有利後續量產良率表現。法人表示，展望明年，過去定穎主要產品以汽車板為主，目前泰國廠已通過GPU、Switch、ASIC等主板認證，為少數在中國以外具備高階製程的生產基地，自動化程度高。

由於美系 AI 客戶為分散地緣政治風險，對中國以外高階產能需求迫切，定穎也持續展開擴產，預計明年上半年起GPU、Switch 主板進入量產，下半年ASIC主板進入量產，高階產品占比提升，有望帶動產品組合優化。

權證發行商表示，投資人若看好台燿與定穎投控後續表現，可挑選價內外10%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。