至上、創意 認購給力

今日主題 台股再度站上28,000點，時序進入最後一個月，在法人年底作帳拚搏績效之際，上市櫃公司11月營收還創下歷史新高者，提供衝刺題材，也成為台股指數仰攻28,554點高點的亮點，相關個股權證可伺機布局。

在全球半導體產業迎來新一輪景氣循環的背景下，半導體通路商至上（8112）、矽智財及ASIC設計大廠商創意（3443）的股價表現成為市場關注的焦點。法人分析，兩者皆受惠於產業結構性轉變趨勢，展現出強勁的成長潛力。

至上為三星記憶體主要代理商，11月合併營收為253.66億元創新高，月增43.6％，年增81.2％，反映記憶體市況火熱；前11月合併營收為1,992.25億元，年減幅度收斂至7.9％。第3季每股純益（EPS）1.01元，累計前三季EPS為1.62元。至上部分客戶提前於11月拉貨，主要是伺服器應用相關需求，以及一部分供應手機應用的LPDDR5產品。

AI帶動的記憶體採購與價格上行法人看好至上第4季獲利有望優於第3季，明年營運仍可樂觀向上。此外，由於資料中心相關儲存需求也大，因此儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也可能續揚。

創意是台積電旗下的ASIC設計服務公司，股價表現在過去一年來歷經修正後，近期受惠TPU題材而突破區間盤整區，創下歷史新天價，法人指出，主要歸功於創意在高速運算和AI ASIC設計服務領域的發展潛力。

創意的營收增長也印證其強勁的市場地位，公司承接的AI大客戶訂單持續放量，11月營收年增114％。創意高本益比和高股價淨值比的特性，反映出市場願意給予與AI趨勢緊密相關的高成長公司更高的估值溢價。

權證發行商建議，看好至上、創意股價後市的投資人，除了直接買進股票外，也可考慮利用權證來放大潛在收益，可選擇價內外15％內、到期日120天以上的認購權證參與行情，由於兩者的股價波動性較高，投資權證的潛在報酬和風險也會更高，投資人須嚴控交易部位。