期貨商論壇／川湖期 後市樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理
川湖總經理林淑珍。川湖／提供

受惠輝達GB系列挹注，川湖（2059）11月營收連續四個月創新高，月增5.8%，年增63.7%，前11月營收年增75.2%；川湖先前法說會稱，今年營收將維持逐季增長態勢，預期第4季營收仍季增約3%~5%。川湖第3季稅後純益39.9億元，創單季新高，季增550%，年增246%，每股獲利（EPS）33.55元，前三季稅後純益63.2億元，創同期新高。

川湖稱明年呈逐季增長態勢，第1季遇到農曆年與228假期，工作天數減少，但將力保不錯表現。在AI浪潮上，客戶包括輝達GB300、下一代VR200，及各家CSP的ASIC伺服器，很多AI架構產品與川湖合作，看好2025到2027年將穩定成長。

川湖為多款AI伺服器導軌主力供應商，包含GB300系列與美系CSP的AI ASIC機櫃導軌，為因應訂單擴增與在地化需求，投入資本支出並布局產能擴張，在美國德州設廠計劃資本支出約2,600萬美元，預定2026年年中量產；台灣二廠動土，投資約10億元，包含智慧化生產製造系統與品質控管自動辨識系統，預計於2027年中投產，與美國廠合計將可增加約70%產能。

另外持續資本支出並布局產能擴張，投資人可留意川湖期（FGF）做相關操作。（群益期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 AI

相關新聞

與期貨共創Future／陳彥良：善用知識 突破困境

臺灣期貨交易所董事長吳自心表示，國內證券市場動輒擁有上千萬開戶、逾600萬經常交易戶，期貨市場每月的活躍交易人數約十多萬...

至上、創意 認購給力

台股再度站上28,000點，時序進入最後一個月，在法人年底作帳拚搏績效之際，上市櫃公司11月營收還創下歷史新高者，提供衝刺題材，也成為台股指數仰攻28,554點高點的亮點，相關個股權證可伺機布局。

台燿、定穎 四檔有戲

台燿（6274）、定穎投控（3715）雙雙受惠高階產品出貨持續暢旺，11月營收創下新高，法人預估這兩檔第4季營收有望創高...

川湖放閃 押長天期

伺服器滑軌龍頭大廠川湖（2059），由於受惠AI需求暢旺，11月營收16.59億元，不但月年雙增，更創下單月歷史新高紀錄...

全民權證／聚陽 瞄準逾120天

聚陽（1477）11月起出貨2026年春夏款，因客戶調高終端售價，關稅負擔可望減緩。法人看好明年的世足賽，運動類訂單成長...

全民權證／奇鋐 挑價內外10%

奇鋐（3017）在全球AI伺服器爆發性成長的驅動下，股價表現強勁。

