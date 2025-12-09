期貨商論壇／川湖期 後市樂觀

受惠輝達GB系列挹注，川湖（2059）11月營收連續四個月創新高，月增5.8%，年增63.7%，前11月營收年增75.2%；川湖先前法說會稱，今年營收將維持逐季增長態勢，預期第4季營收仍季增約3%~5%。川湖第3季稅後純益39.9億元，創單季新高，季增550%，年增246%，每股獲利（EPS）33.55元，前三季稅後純益63.2億元，創同期新高。

川湖稱明年呈逐季增長態勢，第1季遇到農曆年與228假期，工作天數減少，但將力保不錯表現。在AI浪潮上，客戶包括輝達GB300、下一代VR200，及各家CSP的ASIC伺服器，很多AI架構產品與川湖合作，看好2025到2027年將穩定成長。

川湖為多款AI伺服器導軌主力供應商，包含GB300系列與美系CSP的AI ASIC機櫃導軌，為因應訂單擴增與在地化需求，投入資本支出並布局產能擴張，在美國德州設廠計劃資本支出約2,600萬美元，預定2026年年中量產；台灣二廠動土，投資約10億元，包含智慧化生產製造系統與品質控管自動辨識系統，預計於2027年中投產，與美國廠合計將可增加約70%產能。

另外持續資本支出並布局產能擴張，投資人可留意川湖期（FGF）做相關操作。（群益期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）