期貨商論壇／黃金期 下檔有撐

黃金近期延續自上周來弱勢盤整格局，目前黃金期貨價格約在每盎司4,224.6美元附近震盪。因市場已充分反映聯準會12月降息預期，使美債殖利率下行空間受限，抑制金價短線上攻動能，上方壓力浮現。

本周市場迎來「超級央行周」，台灣時間12月11日凌晨3時，聯準會將公布12月利率決議。目前市場預期降息1碼（25個基點）的機率已超過86%。除聯準會外，加拿大、澳洲、瑞士等國央行亦將於本周發布利率決策，此次決議不僅將確立各類資產的短期走勢，更將為2026年的利率路徑提供關鍵指引。

儘管短線金價已大致反映主流經濟的降息預期，但中長期而言，支撐黃金上漲核心邏輯未變。據世界黃金協會最新數據，截至11月底，全球黃金ETF總持倉量增至3,932噸，寫連續第六個月淨流入的紀錄，11月增長動能主要來自亞洲市場，顯示亞洲投資人持續積極布局黃金ETF。國際大行指出，當前宏觀環境持續有利於黃金，包含時值黃金傳統旺季、川普政策不確定性等。

展望2026年，金價表現仍樂觀。若全球經濟成長放緩使利率調降，將有利金價溫和走揚。美債殖利率下行再疊加避險需求升溫，將為黃金提供強勁的底部支撐。（永豐期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）