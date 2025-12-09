期貨選擇權課程 開班

臺灣期貨交易所持續深耕期貨及選擇權教育，12月再度推出備受市場期待的「從業人員及交易人進階期貨及選擇權課程」，並同步公布明年第1季「交易人期貨及選擇權課程」開班計畫，打造循序漸進的專業培訓藍圖。

隨著8日台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮、緯創等重量級個股周選擇權上市後，短天期商品因具備短存續期間、低權利金與高資金效率等優勢，已快速成為市場布局、事件交易與風險管理的重要工具。

期交所表示，當前國內外金融市場變動快速，期貨與選擇權策略日益多元，唯有提升參與者知識深度與策略判讀能力，才能在劇烈行情中保持穩定獲利與妥善風險控管。從業人員可藉此教育訓練掌握最新制度與商品變化，增進服務品質；交易人則能從基礎到進階循序累積實戰能力，打造屬於自己的策略架構。

期交所23日、24日推出的「從業人員及交易人進階期貨及選擇權課程」內容全面升級，囊括選擇權商品制度解析、趨勢交易策略、法人籌碼判讀、價差策略、賣方風險管理到跨商品組合運用等主題，並搭配實務案例解析，協助掌握臺指選擇權與個股選擇權的部位調整技巧、事件行情前後布局方式以及避險策略應用。

同時，明年第1季「交易人期貨及選擇權課程」每月固定開班，每梯次三堂課，自入門到進階一次到位，包括期權基礎概念、交易制度與成本、期貨及選擇權主力商品介紹、指數期貨深入應用、策略示範、技術指標解析、商品期貨∕夜盤商品運用，以及個股期貨與個股選擇權的策略分享等。課程將分別於1月、2月、3月連續三日開課，每日下午3時至5時進行。

未來期交所將持續結合實體開課及線上直播、期交所影音知識網與虛擬交易所等工具，提供完整的自學與進階學習資源；所有課程均採網路報名，相關資訊請至期交所官網教育訓練專區查詢。