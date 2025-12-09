期交所推出期貨選擇權課程 引領市場掌握最新交易趨勢

臺灣期貨交易所持續深耕期貨及選擇權教育，2025 年 12 月再度推出備受市場期待的「從業人員及交易人進階期貨及選擇權課程」，並同步公布 2026 年第 1 季「交易人期貨及選擇權課程」開班計畫，打造循序漸進的專業培訓藍圖。隨著12月8日台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮（2603）、緯創（3231）等重量級個股週選擇權上市後，短天期商品因具備短存續期間、低權利金與高資金效率等優勢，已快速成為市場布局、事件交易與風險管理的重要工具。期交所因應此需求，透過完整的教育規劃，協助投資人與從業人員掌握第一手市場脈動，在競爭激烈的金融環境中搶占先機。

當前國內外金融市場變動快速，期貨與選擇權策略日益多元，唯有提升參與者知識深度與策略判讀能力，才能在劇烈行情中保持穩定獲利與妥善風險控管。從業人員可藉此教育訓練掌握最新制度與商品變化，增進服務品質；交易人則能從基礎到進階循序累積實戰能力，打造屬於自己的策略架構。課程更結合期交所影音知識網與虛擬交易所等平台，讓初學者與進階學員不用真金白銀就能反覆練習，降低學習門檻、提升策略運用效率，協助每一位學員在真實市場中更具信心與掌控力。

這次 12 月 23 日、24 日推出「從業人員及交易人進階期貨及選擇權課程」內容全面升級，囊括選擇權商品制度解析、趨勢交易策略、法人籌碼判讀、價差策略、賣方風險管理到跨商品組合運用等主題，並搭配實務案例解析，協助學員精準掌握臺指選擇權與個股選擇權的部位調整技巧、事件行情前後布局方式以及避險策略應用，實戰性十足。

同時，2026 年第 1 季「交易人期貨及選擇權課程」每月固定開班，每梯次三堂課，自入門到進階一次到位，包括：期權基礎概念、交易制度與成本、期貨及選擇權主力商品介紹、指數期貨深入應用、策略示範、技術指標解析、商品期貨/夜盤商品運用，以及個股期貨與個股選擇權的策略分享等。課程將分別於 1 月、2 月、3 月連續三日開課，每日下午 3 點至 5 點進行，讓交易人在固定節奏中穩定累積操作力，打造最適合職場人士與投資人的高效學習模式。

期交所將持續推動期貨與選擇權教育訓練，協助市場參與者在瞬息萬變的行情中具備足夠知識與工具進行判斷與風險管理。未來期交所將持續結合實體開課及線上直播、期交所影音知識網與虛擬交易所等工具，提供完整的自學與進階學習資源，陪伴交易人從初學到熟練，建立屬於自己的交易優勢。所有課程均採網路報名，相關資訊請至期交所官網（http://www.taifex.com.tw）教育訓練專區查詢，期交所誠摯邀請所有有志提升投資能力的從業人員與交易人踴躍參加，共同打造更專業、更穩健的金融市場。