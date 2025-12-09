與期貨共創Future／金管會副主委陳彥良：人才是金融永續磐石

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於9日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創 Future」校園講座暨徵才活動。金管會副主任委員陳彥良以《資本市場未來展望及人才培育》為題，表示人才是推動金融發展的磐石， 透過完善的人才培育機制，提升專業能力，強化創新競爭力，以實現金融永續發展，經濟穩定成長的目標。

金管會副主任委員陳彥良表示，當代青年學子面臨「三大」困境：低薪、高房價，以及對未來前途的茫然不安。然而，在台灣的產業結構中，除了蓬勃發展的電子業，金融業也是一個重要的「高薪族群」，能容納大量人才，為青年提供實現理想人生的機會，即學習所愛、從事所愛，並能貢獻社會、養活自己與家庭的工作。

陳彥良強調「知識就是力量」，把金融被比喻為「經濟的血脈」，而金融業在資本市場與人才培育中扮演關鍵角色，不僅建立在信任之上，更肩負著創造國家與青年未來的使命；金融商品本質上是對未來現金流的價值評估，而資金的融通與資產配置則是金融運作的兩大重要功能。

金融監管機關的角色不應僅限於「監管」，更應包含「服務、發展與創新」，以實現資本市場的公平、效率、競爭力與韌性。在AI世代，創新不必然需要高科技，有時僅需填補市場缺口，例如早期銀行推出「十三個月」定存商品，便是一種成功的創新。金融市場的開放也如同騎車前「試煞車」，在信任與文件（契約、法規）的基礎上，才能穩健發展。

同時也鼓勵同學們，若手上工具多元，便能以更全面的視角解決問題，而非僅用單一思維看待一切。

