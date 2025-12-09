與期貨共創 Future／康和期貨總座王文浩：期貨業具備國際化優勢

由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於9日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創 Future」校園講座暨徵才活動。康和期貨總經理王文浩以《期貨人經驗傳承分享》為題，分享個人職涯與經驗。

康和期貨總經理王文浩表示，期貨的工作性質具國際化，需要與海外的副委託企業及各國金融從業人員打交道，不僅能累積豐富經驗並了解外國企業活動，對於想成為國際企業人才者是很好的機會，同時也可以接觸全球眾多金融從業人員。

台灣期貨商品種類多元，包括指數期貨、櫃買期貨、債券期貨、金屬期貨、原物料期貨等，例如玉米、黃豆、小麥。王文浩指出，以貴金屬為例，今年漲幅最大的黃金期貨與國際情勢息息相關。

王文浩分享，黃金價格飆漲的原因在於美國債務節節高升，市場對美國財政感到擔憂，導致持有美元債券的意願下降，當美元購買價值受質疑時，黃金的保值性凸顯，成為受追捧的商品。

全球許多機構因對美國財政缺乏信心，轉而購買黃金，因此在期貨公司工作，常會被客戶問及此類問題，若能應用所學的產業知識，將非常有幫助。

另外，王文浩指出，股票期貨是近年來成長最快的期貨商品，即使整體期貨交易量未創新高，股票期貨的成交量卻創歷史新高。以台積電（2330）為例，若一股1,500元，買兩張現股需三百萬元，門檻極高；但透過台積電股票期貨，保證金約為股價的43.5%，約四十萬元即可操作一口，大幅降低資金門檻。對於資金有限的投資人，還有小台積電股票期貨，一口僅對應一百股，讓小資族也能參與高價股的投資機會。

王文浩也強調同學應專注本業，透過時間複利效果累積財富，不鼓勵將所有資金投入期貨等高風險商品，建議年輕人養成定期定額投資的習慣，例如購買基金，透過長期投資，15至20年後將會發現資產顯著增長，彷彿多了一個人在幫忙賺錢。

同時，務必警惕金融詐騙，任何聲稱「保證獲利」的投資都是騙局，切勿相信。此外，電子交易憑證與密碼絕不可交給他人，否則等同將帳戶拱手讓人，務必提醒自己與家人注意帳戶安全。