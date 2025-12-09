與期貨共創Future／期貨經驗傳承：兆豐期貨總座揭密三大職場提醒

由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於9日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座暨徵才活動。兆豐期貨總經理黃世奎以《期貨人經驗傳承分享》為題，分享了在期貨業30年的豐富經驗。

黃世奎回顧兩次因金融合併案而轉換工作的經歷，過去曾請教業內先進如何自處。該位先進指教他，金融機構最有價值的資產是「人」，包括客戶與從業人員，因此從業人員應專注於創造自身價值，比擔憂公司被併購更有智慧。

此外，目前作為期貨公會的在職訓練講師，黃世奎提出了三項工作提醒。首先是「木秀於林，風必摧之」，他強調能力出眾者應照顧身邊的人，達成「共好」才會好。

另外是「莫樂於閒」與「財不配位」。他提醒從業人員不應因專業經驗豐富而過於悠閒，因為在數位轉型與成本壓縮的趨勢下，過於安逸可能成為裁員對象。應保持多元、跨領域學習，創造被公司利用的價值。同時，若發現薪資與自身價值不符，應努力提升能力，爭取進入行業前40%，主動為自己加薪。

專業道德方面，他舉一位計程車司機的案例，講解「最大回檔金額（MDD）」的概念。故事中，這位司機曾在一周內賠光所有錢，辛苦一年多才存到一口大台的原始保證金，但若其資金管理或風險管控有問題，僅憑原始保證金不足以應對潛在的最大虧損。

黃世奎詳細解釋了MDD的計算方式，並指出，原始保證金僅是進場門票，而客戶能承受的最大風險才是期貨輸贏的關鍵，避免在虧損結束前被強制平倉。

黃世奎也補充，期貨「以小博大」的觀念，指的是財務槓桿，而非風險與報酬的關係。要賺取高報酬，必須先準備承受相應的風險。他鼓勵有理想、抱負與熱情的人加入期貨市場，並邀請大家加入期貨行業。