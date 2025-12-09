期貨市場連六年突破3億口 2025年期貨商有望豐收

由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於9日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座暨徵才活動。

期交所董事長吳自心表示，期貨市場相較證券市場更具財務工程複雜度，操作門檻亦較高，形成相對小眾的交易族群。事實上，國內證券市場動輒擁有上千萬開戶、逾600萬經常交易戶，但期貨市場每月的活躍交易人數僅約十多萬人；然而這十多萬名交易者，已連續六年撐起逾3億口的年成交量，今年預估可達至3.7億口。

另外，受到感恩節後外資提前進入假期影響，近期期貨交易量略見回落，未如10月、11月的高檔水準。11月日均量突破200萬口、10月亦逾190萬口，均屬高檔數據。吳自心表示，雖然量能季節性縮減，但從全年表現來看，2025年仍可望成為期貨商豐收的一年。