快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

期貨市場連六年突破3億口 2025年期貨商有望豐收

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、中國文化大學財務金融學系暨研究所於9日共同舉辦「從校園到職場—與期貨共創Future」校園講座暨徵才活動。

期交所董事長吳自心表示，期貨市場相較證券市場更具財務工程複雜度，操作門檻亦較高，形成相對小眾的交易族群。事實上，國內證券市場動輒擁有上千萬開戶、逾600萬經常交易戶，但期貨市場每月的活躍交易人數僅約十多萬人；然而這十多萬名交易者，已連續六年撐起逾3億口的年成交量，今年預估可達至3.7億口。

另外，受到感恩節後外資提前進入假期影響，近期期貨交易量略見回落，未如10月、11月的高檔水準。11月日均量突破200萬口、10月亦逾190萬口，均屬高檔數據。吳自心表示，雖然量能季節性縮減，但從全年表現來看，2025年仍可望成為期貨商豐收的一年。

台灣期貨交易所

延伸閱讀

期交所徵才 報名起跑

期貨商論壇／台指期 強勁反攻

期貨商論壇／黃金期 策略布局

期交所徵才報名正式起跑 共招募七類別18名專業人才

相關新聞

南亞科期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（9）日調高南亞科期貨契約（CYF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期交所徵才 報名起跑

期交所啟動114年新人招募計畫，本次共招募七類別18名專業人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經...

期貨商論壇／台指期 強勁反攻

近期台指期經歷一場教科書級別的V型反轉。上月市場一度遭遇恐慌性斷崖式下殺，長黑摜破重要支撐，令市場氣氛降至冰點，空方氣焰...

期貨商論壇／黃金期 策略布局

美國發布ADP就業增數、9月PCE通膨數據，為聯準會12月利率決議發布前，最後的總經參考數據。ADP就業人口意外下滑，顯...

華星光、波若威 四檔夯

共同封裝光學（CPO）技術成為高速運算時代的關鍵方案，因能有效提升傳輸速率、降低能耗，正加速導入AI伺服器與資料中心，相...

欣興、臻鼎 瞄準60天期

AI伺服器帶動高階ABF載板需求，法人看好PCB廠中的欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等將受惠。其中欣興受惠AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。