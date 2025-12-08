聯準會將再祭大招？台指期夜盤以盤待變

台指期夜盤8日開盤後，在美股電子盤維持紅盤中，以28,285點、上漲1點開出，一路震盪走高，最高來到28,334點、上漲50點，雖隨後因美股電子盤漲勢收斂，一度翻黑來到28,251點、下跌33點，但在國際大行預測聯準會本周會議可能祭出新QE措施中，截至晚間9點左右，約在28,284點、約平盤附近遊走。

8日美股電子盤的焦點，在於美系大行預估，聯準會本周的利率決策會議（FOMC）外，還有可能啟動「準備金管理購買（RMP，reserve management purchases）計畫」，意即新QE，可能每月以350~450億美元規模購入一年期及以下的短期國債，並自明年1月開始實施，為市場注入資金活水中，包括道瓊、那斯達克、標普等電子股電子盤維持小漲格局，比特幣等數位供應也反彈上漲。

美元走跌、美10年期公債殖利率下，也帶動台指期夜盤在上半場的走勢。其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,500元、上漲35元附近遊走，電子期下跌近0.1%，半導體期下跌0.2%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股8日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲322點，收28,303點，其中外資現貨買超140.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加640口至27,463口；投信買超0.6億元，自營商買超49.6億元，三大法人合計買超191.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股已連續5日收漲，並往上突破11月14日高點所形成的壓力，雖然成交量仍未達月均量水準，不排除突破壓力後將會出現震盪走勢，不過由於近期技術面已形成沿著5日均線上漲態勢，只要大盤持續維持在5日均線之上，接下來有望挑戰11月4日所創下的歷史新高28,554點。