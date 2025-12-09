全民權證／致茂 選逾五個月

新一代輝達（NVIDIA）平台需要新800V HVDC （高壓直流）架構，電源測試需求更為先進。法人表示，致茂（2360）針對客戶需求已做好準備，預估AI電源測試設備營收明、後年都將有顯著成長。

法人分析，第3季電源測試（ATS）占致茂營收比重55%，呈現季增、年增的雙增態勢，主因即由AI伺服器電源測試強勁需求所帶動。另一方面，半導體／光電部門占比38%。由於下一代AI GPU與AI ASIC的 SLT handler將於明年上半年放量，預期致茂ATS與半導體／光電部門將維持雙位數成長，對致茂明年展望正向。

權證發行商表示，可挑選價內外10%以內，有效天期150天以上的權證靈活操作。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）