全民權證／台積 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台積電（2330）受惠於人工智慧（AI）與高速運算（HPC）訂單強勁，包括輝達（NVIDIA）、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶需求持續湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂單，無論是CoWoS-L或CoWoS-S等製程皆處於滿載狀態，營運可期。

法人分析，從供應鏈設備商觀察，由於輝達、AMD等業者的產品迭代速度加快，加上雲端服務供應商（CSP）積極建置AI基礎設施，以及2026年即將邁入客製化晶片放量成長年，且HPC客戶多朝更先進製程節點遷移，因此台積電的加單動能表現強勁，後市可期。

權證發行商建議，可挑選相價內外10%以內、剩餘天數100天以上的商品介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 CoWoS 輝達

