快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

全民權證／旺宏 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

旺宏（2337）近日公布營收與產業展望，隨著全球庫存調整進入尾聲，旺宏股價呈現低檔支撐反彈。法人表示，儘管外圍環境波動，但受惠於車用與工業應用需求持穩，加上高品質ROM訂單回流，旺宏明年上半年將迎來更顯著的成長動能。

法人指出，當前市場對於高品質、高可靠性記憶體的需求依然強勁，特別是3D NAND技術的持續推升，預期將為旺宏的長線毛利帶來正面挹注。隨著終端消費性電子進入傳統淡季，旺宏積極布局的車載領域將成為支撐營收的關鍵引擎，後市展望趨於樂觀。

權證發行商建議，可以利用價內外20％內、到期日120天以上的認購權證布局。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

旺宏 權證 布局

延伸閱讀

外資上周回補逾500億元 這檔記憶體概念股卻遭狂賣

威剛營收／11月55.98億元、創近19年新高 受惠記憶體漲價潮

華邦電、旺宏雙雙亮燈漲停 南亞科、群聯跟漲助攻

台股續揚逾230點 資金青睞電子與半導體類股

相關新聞

南亞科期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（9）日調高南亞科期貨契約（CYF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期交所徵才 報名起跑

期交所啟動114年新人招募計畫，本次共招募七類別18名專業人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經...

期貨商論壇／台指期 強勁反攻

近期台指期經歷一場教科書級別的V型反轉。上月市場一度遭遇恐慌性斷崖式下殺，長黑摜破重要支撐，令市場氣氛降至冰點，空方氣焰...

期貨商論壇／黃金期 策略布局

美國發布ADP就業增數、9月PCE通膨數據，為聯準會12月利率決議發布前，最後的總經參考數據。ADP就業人口意外下滑，顯...

華星光、波若威 四檔夯

共同封裝光學（CPO）技術成為高速運算時代的關鍵方案，因能有效提升傳輸速率、降低能耗，正加速導入AI伺服器與資料中心，相...

欣興、臻鼎 瞄準60天期

AI伺服器帶動高階ABF載板需求，法人看好PCB廠中的欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等將受惠。其中欣興受惠AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。