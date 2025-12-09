全民權證／旺宏 兩檔有看頭
旺宏（2337）近日公布營收與產業展望，隨著全球庫存調整進入尾聲，旺宏股價呈現低檔支撐反彈。法人表示，儘管外圍環境波動，但受惠於車用與工業應用需求持穩，加上高品質ROM訂單回流，旺宏明年上半年將迎來更顯著的成長動能。
法人指出，當前市場對於高品質、高可靠性記憶體的需求依然強勁，特別是3D NAND技術的持續推升，預期將為旺宏的長線毛利帶來正面挹注。隨著終端消費性電子進入傳統淡季，旺宏積極布局的車載領域將成為支撐營收的關鍵引擎，後市展望趨於樂觀。
權證發行商建議，可以利用價內外20％內、到期日120天以上的認購權證布局。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
