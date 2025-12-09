快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

華星光、波若威 四檔夯

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
華星光。 聯合報系資料照
華星光。 聯合報系資料照

共同封裝光學（CPO）技術成為高速運算時代的關鍵方案，因能有效提升傳輸速率、降低能耗，正加速導入AI伺服器與資料中心，相關供應鏈將迎來新一波成長動能，華星光（4979）、波若威（3163）等台廠具技術優勢與量產能力，可望同步受惠需求升溫。

事實上，共同封裝光學技術（CPO）可提高傳輸速率，勢在必行。相關廠商包含：磊晶廠聯亞、光纖陣列的上詮、光纖連接器的光聖、連續式雷射（CW Laser）的華星光及光環、主動式光纜廠商聯鈞、設備廠波若威及模組廠眾達-KY。

個股方面，法人分析，華星光2025年三大成長動能將來自光模組DCI、CW Laser代工以及光學引擎ELS。CSP客戶數將擴增至二至三家，既有客戶訂單也可望持續放大。

目前光模組與CW Laser產能利用率均達滿載，預期2025年成長幅度可達三至五倍。公司亦依客戶需求擴充產能，新建無塵室預計於3月投產，新廠房則於7月啟用，並在2025年下半年達到滿載。現階段主要產品仍以400G、800G插拔式光學元件為主，1.6T則預計2026年出貨，展望偏多。

波若威為光纖被動元件代工廠，受惠北美電信商基礎建設升級，WDM與Branch需求穩健成長；在CPO應用方面，主要出貨資料中心光收發模組內的光纖套件，並將因客戶規格推升至800G、1.6T而帶動OIN與AMP貢獻同步放大。權證發行商建，看好華星光、波若威等後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數100天以上的權證介入。

光纖 波若威 華星光

延伸閱讀

台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用

AI帶動CPO需求增長的績優股─波若威

華星光10月 EPS 0.43元

Google加速算力建置 光通訊族群一起沾光

相關新聞

南亞科期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（9）日調高南亞科期貨契約（CYF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期交所徵才 報名起跑

期交所啟動114年新人招募計畫，本次共招募七類別18名專業人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經...

期貨商論壇／台指期 強勁反攻

近期台指期經歷一場教科書級別的V型反轉。上月市場一度遭遇恐慌性斷崖式下殺，長黑摜破重要支撐，令市場氣氛降至冰點，空方氣焰...

期貨商論壇／黃金期 策略布局

美國發布ADP就業增數、9月PCE通膨數據，為聯準會12月利率決議發布前，最後的總經參考數據。ADP就業人口意外下滑，顯...

華星光、波若威 四檔夯

共同封裝光學（CPO）技術成為高速運算時代的關鍵方案，因能有效提升傳輸速率、降低能耗，正加速導入AI伺服器與資料中心，相...

欣興、臻鼎 瞄準60天期

AI伺服器帶動高階ABF載板需求，法人看好PCB廠中的欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等將受惠。其中欣興受惠AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。