華星光、波若威 四檔夯

共同封裝光學（CPO）技術成為高速運算時代的關鍵方案，因能有效提升傳輸速率、降低能耗，正加速導入AI伺服器與資料中心，相關供應鏈將迎來新一波成長動能，華星光（4979）、波若威（3163）等台廠具技術優勢與量產能力，可望同步受惠需求升溫。

事實上，共同封裝光學技術（CPO）可提高傳輸速率，勢在必行。相關廠商包含：磊晶廠聯亞、光纖陣列的上詮、光纖連接器的光聖、連續式雷射（CW Laser）的華星光及光環、主動式光纜廠商聯鈞、設備廠波若威及模組廠眾達-KY。

個股方面，法人分析，華星光2025年三大成長動能將來自光模組DCI、CW Laser代工以及光學引擎ELS。CSP客戶數將擴增至二至三家，既有客戶訂單也可望持續放大。

目前光模組與CW Laser產能利用率均達滿載，預期2025年成長幅度可達三至五倍。公司亦依客戶需求擴充產能，新建無塵室預計於3月投產，新廠房則於7月啟用，並在2025年下半年達到滿載。現階段主要產品仍以400G、800G插拔式光學元件為主，1.6T則預計2026年出貨，展望偏多。

波若威為光纖被動元件代工廠，受惠北美電信商基礎建設升級，WDM與Branch需求穩健成長；在CPO應用方面，主要出貨資料中心光收發模組內的光纖套件，並將因客戶規格推升至800G、1.6T而帶動OIN與AMP貢獻同步放大。權證發行商建，看好華星光、波若威等後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數100天以上的權證介入。