欣興、臻鼎 瞄準60天期

AI伺服器帶動高階ABF載板需求，法人看好PCB廠中的欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等將受惠。其中欣興受惠AI大客戶需求增速，明年仍可望維持供給偏緊格局；臻鼎-KY因擴產效益逐步顯現，預期明、後年的成長將加速。

法人分析，欣興的HDI與PCB約占四成營收，近兩年逐步轉向AI應用， 原本規劃中國加台灣廠區今年底前完成產線調整與轉換。

欣興中國大陸廠如期推進，台灣廠仍需一點時間，預計明年首季設備到位，利用率與效率可明顯改善。至於ABF楊梅廠近來稼動率已快速拉升，高階ABF占產能比重，也逐步提升。高階產品（16L）占ABF營收約六成，而AI相關營收占整體營收比重已超過五成，並已覆蓋主要ASIC雲端服務供應商（CSP）客戶。

臻鼎第3季受惠新品及營收成長，毛利率呈季增。展望第4季，法人認為第4季仍是美系主力客戶新品出貨旺季，且出貨節奏正常，產能利用率將維持高檔。另外IC載板方面，除BT載板下半年以來需求明顯成長，且ABF載板來自大尺寸的營收貢獻逐漸上升，打樣數量也大幅增加。

臻鼎目前正在淮安與泰國園區擴充iHDI與HLC產能，隨淮安、泰國、與高雄三座生產基地的效益於明、後年起陸續顯現。由於明年上半年也將啟動秦皇島廠區BT載板擴產，以滿足客戶需求。整體來看，AI驅動市場需求，配合擴產效益顯現，預期明、後年營收成長將呈雙位數百分比。

權證發行商表示，投資人若看好欣興與臻鼎-KY後續表現，可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證入手，以小金搏大利。