期貨商論壇／黃金期 策略布局

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
美國發布ADP就業增數、9月PCE通膨數據，為聯準會12月利率決議發布前，最後的總經參考數據。ADP就業人口意外下滑，顯示就業市場表現偏向弱勢。

弱勢勞動數據、通膨數據發布後，FedWatch 12月降息機率仍維持在八成左右，明年各月的降息預期略微小增，顯示結果市場應已提早反應，或認為兩項數據的重要性有限，仍觀望12月利率決議結果，對金價實質影響有限。由於此次聯準會票委缺乏10~11月非農、CPI數據做為參考，因此，須留意意外決議不降息的可能，或對金價帶來短空影響。明年支持降息政策方向的新任聯準會主席即將出爐，即使此次意外暫停降息，長期降息趨勢仍未扭轉，以短空長多解讀；如符合市場預期降息1碼，加上點陣圖下移、經濟預測報告結果支持降息，金價有望延續既有上漲動能。

對具備基本投資概念的投資人而言，台灣期貨交易所所推出的「黃金期貨契約」與「台幣黃金期貨契約」提供結合槓桿效益與雙向操作的專業平台。面對央行買盤增溫、美元續弱、地緣風險上行，透過台灣期交所黃金期貨進行策略性布局。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台灣期貨交易所 降息

相關新聞

南亞科期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（9）日調高南亞科期貨契約（CYF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例的1.5倍。本次調高係...

期交所徵才 報名起跑

期交所啟動114年新人招募計畫，本次共招募七類別18名專業人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金融等業務經...

期貨商論壇／台指期 強勁反攻

近期台指期經歷一場教科書級別的V型反轉。上月市場一度遭遇恐慌性斷崖式下殺，長黑摜破重要支撐，令市場氣氛降至冰點，空方氣焰...

期貨商論壇／黃金期 策略布局

美國發布ADP就業增數、9月PCE通膨數據，為聯準會12月利率決議發布前，最後的總經參考數據。ADP就業人口意外下滑，顯...

華星光、波若威 四檔夯

共同封裝光學（CPO）技術成為高速運算時代的關鍵方案，因能有效提升傳輸速率、降低能耗，正加速導入AI伺服器與資料中心，相...

欣興、臻鼎 瞄準60天期

AI伺服器帶動高階ABF載板需求，法人看好PCB廠中的欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等將受惠。其中欣興受惠AI...

