期貨商論壇／黃金期 策略布局

美國發布ADP就業增數、9月PCE通膨數據，為聯準會12月利率決議發布前，最後的總經參考數據。ADP就業人口意外下滑，顯示就業市場表現偏向弱勢。

弱勢勞動數據、通膨數據發布後，FedWatch 12月降息機率仍維持在八成左右，明年各月的降息預期略微小增，顯示結果市場應已提早反應，或認為兩項數據的重要性有限，仍觀望12月利率決議結果，對金價實質影響有限。由於此次聯準會票委缺乏10~11月非農、CPI數據做為參考，因此，須留意意外決議不降息的可能，或對金價帶來短空影響。明年支持降息政策方向的新任聯準會主席即將出爐，即使此次意外暫停降息，長期降息趨勢仍未扭轉，以短空長多解讀；如符合市場預期降息1碼，加上點陣圖下移、經濟預測報告結果支持降息，金價有望延續既有上漲動能。

對具備基本投資概念的投資人而言，台灣期貨交易所所推出的「黃金期貨契約」與「台幣黃金期貨契約」提供結合槓桿效益與雙向操作的專業平台。面對央行買盤增溫、美元續弱、地緣風險上行，透過台灣期交所黃金期貨進行策略性布局。（統一期貨提供）

