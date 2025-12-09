快訊

期貨商論壇／台指期 強勁反攻

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
近期台指期經歷一場教科書級別的V型反轉。上月市場一度遭遇恐慌性斷崖式下殺，長黑摜破重要支撐，令市場氣氛降至冰點，空方氣焰囂張。然而，多頭在短時間內重整旗鼓，透過連續的下影線測試底部後，展開強勁反攻。

隨後指數呈階梯式墊高，從震盪築底轉為攻擊盤，近期更以跳空之姿展現強烈的軋空意圖，將先前的空頭陰霾一掃而空，確立短線由守轉攻的多頭格局。類股表現呈現鮮明的「資金遷徙」過程。在下跌初期，資金明顯撤離高估值的電子股，湧向塑膠、鋼鐵等防禦型原物料族群避險。隨盤勢回穩，市場重心迅速回歸正軌，最顯著的特徵就是「權值歸隊」，半導體與電腦周邊設備等科技核心族群重掌兵符，成為推升指數的主引擎。

展望後市，隨著風險偏好回升，資金將更聚焦於具備業績支撐的攻擊型電子股，傳產族群可能轉為輪動的配角。技術面上，目前屬於強勢的破底翻後攻擊波，只要量價結構維持健康，後上仍有延續空間。

整體來看，看好台股後市表現的投資人，可透過台指期、小型台指期貨、或微台指進行布局。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 台指期 市場

