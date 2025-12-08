期交所調高南亞科期貨保證金

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於2025年12月9日調高南亞科期貨契約(CYF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高是南亞科（2408）經證交所於2025年12月5日公布為處置有價證券(處置期間為2025年12月8日至114年12月19日)，期交所依規定調高南亞科期貨契約(CYF)所有月份保證金適用比例，自2025年12月9日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年12月19日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

南亞科 臺灣期貨交易所 市場

