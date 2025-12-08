12月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲322.89點，收28303.78點。12月電子期收1691.75點，上漲26.2點，正價差0.68點；12月金融期收2290.6點，上漲5.2點，逆價差4.6點。
12月電子期以1691.75點作收，上漲26.2點，成交679口。1月電子期以1683.5點作收，上漲16.5點，成交1口。
電子現貨以1691.07點作收，上漲26.2點；12月電子期貨與現貨相較，正價差0.68點。
12月金融期以2290.6點作收，上漲5.2點，成交247口。
金融現貨以2295.2點作收，上漲6.51點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差4.6點。實際收盤價以期交所公告為準。
