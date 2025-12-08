台指期勁揚！終場收在28,286點、上漲276點 電子期表現亮眼漲1.57%

台指期8日勁揚，終場收在28,286點，上漲276點，漲幅0.99%。法人指出，均線呈現發散向上的助漲型態，下檔支撐層層墊高。5日27,738點的盤中低點已經成為短線的強支撐，只要量能維持在4,500億元以上的水準，挑戰歷史新高指日可待。

另外，台積電期收1,495元、上漲30元，電子期上漲1.57%，中型100期貨上漲0.35%。

受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美國股市5日繼續上漲，逼近歷史高點。標普500指數和道瓊工業指數上漲0.2%，那斯達克綜合指數上漲0.3%。三大指數周線漲幅均在0.3%以上。

法人指出，指數維持在高檔區間震盪，類股輪動健康，金融與電子族群交替表現，顯示市場資金並未撤離，而是進行結構性調整。若聯準會釋出明確降息訊號，台股有望再度挑戰前高，甚至擴大漲勢。

從技術面觀察，5日收紅K棒，目前大盤的KD指標向上，開口擴大，顯示短線動能強勁；RSI相對強弱指標也同步向上；MACD的紅柱體正在持續放大。指數目前位於各均線上，這是典型的多頭排列格局。