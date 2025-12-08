快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實 ESG 綠色願景

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永續從內部扎根，元大期貨首辦「永續家庭日」打造全員ESG行動力。圖／公司提供
永續從內部扎根，元大期貨首辦「永續家庭日」打造全員ESG行動力。圖／公司提供

在全球永續浪潮加速推進之際，企業不僅需強化自身治理，也肩負推動永續文化向內扎根的重要使命。元大期貨（6023）於12月6日首次舉辦「永續家庭日」活動，以寓教於樂的方式向同仁與眷屬推廣ESG理念。

元大期表示，活動結合「環境教育」、「公益支持」與「員工關懷」三大綜效，並涵蓋「關懷生物多樣性」、「流域環境教育」、「復育樹苗行動」等永續理念，展現企業落實永續行動的新面貌。

本次永續家庭日以實作、探索與生活體驗為核心，帶領同仁與眷屬深入不同永續主題。在環境教育面向，安排專業講師進行臺灣大學生態池導覽與水質檢測體驗，透過觀察昆蟲、植物、鳥類等多樣生態，以及比對日常飲用水的水質差異，強化每個人對生態保育及流域重要性的理解；並進行樹苗培育DIY，讓參與者親手培植小樹苗，再將其送至指定場域復育，象徵「從一株到森林」的永續傳承。

在公益支持方面，透過捐發票做愛心、訂購公益餐盒等行動，攜手企業與家庭落實公益參與。此外，現場設計結合永續議題的闖關遊戲、多肉植物DIY及健康帶動跳，讓環境教育更貼近生活，提升家庭同樂與員工凝聚力。

元大期貨首屆永續家庭日，是一場寓教於樂的活動，更象徵公司推動ESG的重要里程碑。元大期貨長期深耕綠色金融，今年更榮獲第18屆金彝獎「綠色金融獎」，肯定公司在永續治理、綠色商品推動與環境教育上的長期投入。企業永續文化必須從日常做起，也需透過家庭向下扎根、向外擴散，凝聚更具韌性的永續行動力。

秉持「EPS＋ESG」的永續經營理念，元大期貨在力求營運績效的同時，同步強化公司治理、資訊安全與風險管理體系，將永續精神深植於企業DNA。元大期貨將持續提供專業與貼心的服務，打造友善溫暖的企業形象，讓客戶放心、員工開心、股東安心，並穩健邁向「亞洲地區最值得信賴期貨商」願景。

延伸閱讀

台東環境教育再添亮點 廖中勳、詹欣穎獲績優環教人員

和經紀人秘婚生子？羅志祥首露面 親揭「驗DNA、做親子鑑定」心情

中華電深耕永續 國際肯定

女兒一出生是金髮碧眼！江蘇夫妻驗DNA傻眼了 這次不是隔壁老王的鍋

相關新聞

元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實 ESG 綠色願景

在全球永續浪潮加速推進之際，企業不僅需強化自身治理，也肩負推動永續文化向內扎根的重要使命。元大期貨（6023）於12月6...

五檔周選擇權 8日掛牌

臺灣期貨交易所今（8）日推出新商品「個股周選擇權」，首波納入台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔具代表性與...

期貨商論壇／黃金期 有望上攻

從利率與商品市場來看，雖然名目利率因數據波動而起落，但市場對降息循環將啟動的共識並未改變，實質利率中期下行的方向仍十分明...

期貨商論壇／台指期 偏多格局

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期多位聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上就業市場數據呈現疲弱，市場普遍認為政策轉向的機率持續...

欣興、景碩 選逾三個月

AI發展浪潮將持續助益載板、HDI等業務，加上缺貨的漲價題材加持下，欣興（3037）、景碩（3189）等ABF廠近期股價...

同欣電、信紘科 四檔靚

半導體產業展望仍屬樂觀，相關產業的同欣電（ 6271）及信紘科（ 6667）後續營運展望佳，投資人可挑價外15%以內、且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。