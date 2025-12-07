全民權證／健策 二檔強強滾

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君整理

健策（3653）第3季稅後純益13.55億元，季增20.8%，年增75.9%，每股純益9.49元；今年前三季稅後純益38.48億元，年增65%，每股純益26.92元創新高。

健策主要動能來自AI伺服器散熱需求的爆發性成長。2025年營運展望樂觀，展望後市，法人指出，2026年輝達進入GB300世代，主流ASIC也將迎來更新，帶動水冷零組建廠商營運表現，健策積極布局微流道均熱片等先進模組，在散熱發展趨勢搶占先機，預期最快明年下半年導入，2027年放量出貨，帶動2027-2028年出現跳躍成長。

看好健策的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

