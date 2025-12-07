快訊

期貨商論壇／黃金期 有望上攻

經濟日報／ 記者周克威整理

從利率與商品市場來看，雖然名目利率因數據波動而起落，但市場對降息循環將啟動的共識並未改變，實質利率中期下行的方向仍十分明確。在貨幣供給大量擴張、需求動能轉弱下，資金重新調整部位時，持有黃金的機會成本會持續下降，形成價格的核心支撐。

結構面上，官方與民間資金的配置轉變，使黃金多頭具備更深的資金穩定度。各國央行提高黃金在儲備中的占比，反映對美元與主權債風險的重新評估，這類長期部位不易大幅撤出，形成價格堅實的買盤。銅、白銀等金屬的強勢增強黃金的中期論述。銅價在供應預期與政策面推動下雖短線震盪，但背後反映實體需求仍具韌性；白銀受工業與投資需求推升而呈現供給緊縮。這類現象使市場更關注法定貨幣購買力的下行風險，也讓黃金的價值儲藏功能重新被定價。

綜合判斷，短期金價仍會受PCE、就業數據干擾而高檔震盪，偶有回測風險。只要全球維持低利率、高債務與政策不確定的格局，黃金的多頭框架仍然完好，後續有望上看前高4,400美元位置，投資人可透過布局黃金期貨掌握行情。最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

