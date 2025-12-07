五檔周選擇權 8日掛牌

臺灣期貨交易所今（8）日推出新商品「個股周選擇權」，首波納入台積電（2330）、鴻海、聯發科、長榮及緯創等五檔具代表性與高關注度的標的股票，提供交易人精準掌握短期事件行情、靈活管理個股風險的工具。

期交所表示，個股周選擇權掛牌方式比照周三到期的臺指周選擇權，除每月第一個周三外，每周三掛牌、兩周後到期的契約，屆時周周皆有契約到期。個股周選擇權存續期間短、權利金較低，交易人能以更高的資金效率，快速建立部位並於事件後靈活出場，同時降低長期持有的不確定性與時間價值衰減風險。

個股周選擇權契約規格除到期日外，與現行個股選擇權相同，每口表彰2,000股，並於除權息時自動調整契約內容以維持交易公平性。交易方向不受限制，參與現貨市場的交易人可依預期走勢擔任買方或賣方及進行當沖；若看多，可買進買權，以小額權利金放大槓桿效應；看空，則可買進賣權，將跌幅轉為獲利；持有現股者亦能透過買進賣權建立保護部位，或賣出買權以收取時間價值。

履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下15%，提供不同價位策略的彈性操作空間。周契約與月契約相互搭配，更能建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構，使交易人在系統性（指數）與個別性（個股）之間取得更全面的避險與操作優勢。

除推出新商品外，期交所亦於同日同步優化電子選擇權，將契約乘數自每點1,000元調整為250元，權利金與保證金金額同步降低，使契約規模更貼近一般交易人需求，提升部位調整的細膩度與操作彈性。

此次調整將使電子選擇權更適合短線波動交易、避險配置以及跨商品策略運用，可靈活搭配電子期貨、小型電子期貨、金融選擇權或個股周選擇權，讓交易人在多變的市場環境中更有效掌握風險與機會。

期交所表示，個股周選擇權的推出與電子選擇權契約乘數調整，代表商品創新與制度優化雙軌並進，進一步強化我國期貨市場的深度、廣度與競爭力。