遲到卻關鍵的判決書公布前 台指期站穩28K大關

台指期夜盤5日開盤後，在美股電子盤由黑翻紅中，以28,027點、上漲17點開出，一路震盪走高，最高來到28,093點，雖漲勢因市場觀望稍晚將公布的PCE（個人消費支出指數）而略受壓抑，但整體仍是由多方主導，截至晚間9點左右，約在28,070點、約上漲60點附近遊走。

受到先前美國政府關門影響，5日深夜將公布的9月PCE，市場點名為「遲到卻關鍵的判決書」，由於核心PCE是聯準會決定利率政策的關鍵數據，是否影響下周降息預期改變，備愛市場關注；目前華爾街預計，9月核心PCE年增2.8%，高於8月的2.7%，這將是自2024年4月以來的最高水準。如果數據符合預期，核心PCE通脹將連續55個月高於聯準會2%的目標。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,470元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲0.07%，中型100期貨指數上漲0.07%。

台股5日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲185點，收27,980點，其中，外資現貨買超368.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,616口至26,823口；投信賣超4.9億元，自營商買超56.4億元，三大法人合計買超420.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股開高走高、收紅K棒，本周站回短期均線後持續盤堅走揚，短多格局不變，但10月底、11月初台股歷史高點附近28,100~28,500整理平台壓力在即，成交金額必須擴增突破20日均量，才有助於指數挑戰壓力、再創新高，否則難脫整理格局，下檔暫看20日均線27,400點附近支撐。