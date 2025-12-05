全民權證／金像電 兩檔有看頭

金像電（2368）第3季毛利率拉升至35.6%，高階交換器與ASIC產品比重提高，營業利益46億元，營益率26%，單季EPS 6.48元。第4季雖因ASIC部分產品進入轉換期，出貨量預估略有回落，但營收仍將年增76%。

金像電董事會通過廠房拆除重建並購置新的機器設備，資本支出新台幣72億元，預計自今年第4季起，透過發行無擔保可轉換公司債陸續投資。子公司泰國金像公告董事會核准資本支出預算案，擴建第二期廠房約新台幣13億元，資金來源則是自有資金或自籌資金。兩案總計資本支出為85億元，均從今年第4季開始投資。

權證券商建議，若看好金像電表現，可用價內外10%以內、操作天期逾100天的商品介入。（台新證券提供、記者廖賢龍整理）

