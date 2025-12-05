鴻海、川湖 權證挑中長天期

AI需求強勁，帶動供應鏈營運節節走高，包括鴻海（2317）、川湖（2059）等公司近月營收陸續寫下新高，法人持續看好未來獲利前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

鴻海10月營收為8,957億元，月增7%、年增11.2%，刷新歷年同期最高紀錄，同時也是歷年單月新高，累積前10月營收為6兆3,927億元，年增15.5%，也創下歷史同期新高，其中，雲端網路產品受惠於AI伺服器強勁成長而成為主要的年增長動能，長期營運成長可期。

展望後市，鴻海預期第4季AI機櫃出貨將持續放量，ICT產品進入下半年旺季，因此營運仍將呈現逐季成長態勢，且AI伺服器需求強勁並將延續至2026年，市場估第4季營收2.3兆元，每股純益（EPS）為3.5元。

展望2026年，主要成長仍在AI伺服器部分，其中，GB200主要客戶為微軟與甲骨文，GB300新增Meta，明年下半年即將推出Vera Rubin系列，預計再納入Google。鴻海在AI伺服器市占率持續提升，市場看好明年營收將達10.7兆元，年增36.4%，EPS成長至18.1元。

川湖第3季營收季增3.3%、年增69.5%，其中，伺服器營收占比提升至90%。毛利率74.6%，受惠匯兌利益貢獻8.3億元，帶動EPS達33.6元，優於市場預期。

市場預期川湖第4季營收有望持平或小幅上升，約44.9億元，季增2.8%，主因B300、GB300滑軌持續放量，毛利率有望維持上季水準，約74.6%，EPS約26.4元。

展望明年第1季營運，整體營運將受工作天數影響，為全年營運最低點，市場預估單季營收約42.6億元，季減5.2%，EPS為24.6元。